【エルサレム時事】イスラエル軍の空爆でレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者ナスララ師が殺害されたことを受け、パレスチナ自治区ガザでイスラエルと交戦するイスラム組織ハマスは２８日の声明で弔意を表した。その上で「シオニスト（イスラエル）がわれわれの土地から排除されるまで戦い続けるという、より強い意志を持った次の世代が（戦闘を）引き継ぐだろう」とヒズボラへの連帯を示した。パレスチナ自治政