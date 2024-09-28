石川県の能登半島北部を襲った記録的な大雨による災害は２８日、発生から１週間になった。能登半島地震で甚大な被害を受けた奥能登地方は、道路や水道が再び被災し、整備を急いだ応急仮設住宅は浸水被害に見舞われた。地震からの復旧の歩みは大雨災害で大きく後退し、被災者からは二重の災害に「なぜ能登ばかり……」との嘆きが聞かれる。（金沢支局北村友啓、池下祐磨、珠洲通信部成島翼）悪い相乗効果「能登半島地震から