阪神・佐藤輝明内野手（２５）が２８日のヤクルト戦（神宮）で２安打を放ち、最後まで諦めない姿勢を示した。試合は自身が最後の打者となり空振り三振で２―７で完敗。マツダスタジアムでは巨人が勝利しており、完全に連覇の夢は断たれた。試合後の佐藤輝は「それはもちろん悔しいです。最後まで何が起こるか分からないので、気持ちだけを切らさずにやってきました」とＶ逸に関してコメント。三塁側、左翼席を中心に大声援を送