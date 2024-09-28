「海に眠った宝物―南海西北陸坡1号2号沈没船考古学的調査特別展」が27日、中国南部の海南島にある南海博物館で始まりました。南海西北陸坡の1号、2号の沈没船遺跡は中国の2023年度の全国考古学十大新発見の一つにも選ばれました。埋蔵文化財の数は多く、種類も豊富であり、歴史学、科学、芸術上の極めて大きな価値があるとされています。なお、「陸坡」とは大陸棚の端から深海底に伸びる斜面のことです。今回の特別展示会では南海