◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-1広島(28日、マツダスタジアム)巨人が球団創設90周年の節目の年に、4年ぶり39回目のリーグ優勝を決めました。9回に守護神の大勢投手が最後の打者を打ち取った瞬間、ベンチから選手らが一斉にマウンドへ集まり喜びを分かち合った選手たち。就任1年目でチームをリーグ優勝へと導いた阿部慎之助監督は、選手たちの輪に加わると感極まって男泣き。胴上げでは現役時代の背番号と同じ『10』回宙に舞いました