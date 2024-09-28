Image: TRIDEAL この記事は2024年6月22日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ノートPCも入るスリングバッグが通勤の良い相棒になりそう。手提げタイプと違って両手を空けておけますし、リュックタイプよりも中身にアクセスしやすいのが大きなメリットです。「ずっと綺麗なまま使えるスリングバッグ」は、使い