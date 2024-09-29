【J1第32節】(ノエスタ)神戸 1-0(前半1-0)浦和<得点者>[神]武藤嘉紀(16分)<警告>[神]井出遥也(38分)、汰木康也(77分)、佐々木大樹(81分)[浦]関根貴大(88分)観衆:22,109人主審:飯田淳平└首位追走の神戸が5連勝で2位浮上! 初瀬の高精度CKから武藤ドンピシャヘッド弾、浦和は今季2度目の連敗