【J2第33節】(レゾド)大分 2-0(前半1-0)藤枝<得点者>[大]鮎川峻(45分+1)、吉田真那斗(85分)<退場>[藤]山原康太郎(43分)、中川創(90分+7)<警告>[藤]山原康太郎2(37分、43分)、ウエンデル(90分+1)観衆:8,929人主審:今村義朗