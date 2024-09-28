◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-1広島(28日、マツダスタジアム)快勝で4年ぶり39回目のリーグ優勝を決めた巨人。試合終了後、選手らがレフトスタンドの巨人ファンへ挨拶をした際、マツダスタジアムが粋な計らいをし、話題になっています。守護神の大勢投手が試合を締め、就任1年目で見事優勝を果たした阿部慎之助監督。就任会見では「喜びをセプテンバー（9月）に」と語っており、有言実行となりました。試合を終え、マウンド付近にで