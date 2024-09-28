今年4月から「東京創元社創立70周年フェア」と銘打って書店店頭でフェアが展開されている。このフェアは4月、7月、11月の3回にわたり開催され人気漫画家による書き下ろしカバーやアニバーサリーカバーの名作文庫がラインナップされており、創立70周年にふさわしい賑やかさを書店店頭で見ることができる。Amazonで『ゴースト・ハント』を見るそんな「東京創元社創立70周年フェア」だが、7月の第二弾のラインナップを眺めている