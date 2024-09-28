国際政治学者の三浦瑠麗氏が２８日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選と来たるべき総選挙について持論を展開した。２７日に行われた自民党総裁選は決選投票の末に、石破茂氏が高市早苗氏を破り、自民党新総裁の座に就いた。来月１日に首班指名で首相となる。三浦氏は石破氏ｖｓ高市氏となったことに「このトップ２が争うというのは、いろいろ新しい時代ではある。自民党がそこまで追い込まれているという認