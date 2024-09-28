● 広島 1 − 8 巨人 ○＜25回戦・マツダスタジアム＞優勝マジックを「1」としていた巨人は、敵地で広島に快勝。4ぶり39度目のセ・リーグ優勝を成し遂げた。打線は1−1の同点で迎えた6回、4番・岡本和の左中間突破の適時二塁打で勝ち越し点を奪うと、なおも二死一、三塁で8番・小林が右前適時打を放ち3−1。7回以降も岡本和の左翼への適時二塁打などで5点を加えた。投げては先発の菅野が8回6安打1失点の力投。優勝決定試合で