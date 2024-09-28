10月6日（日）にフランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1）に出走予定のJRA所属馬の調教状況および関係者コメントが発表された。●凱旋門賞（G1・芝2400m）・シンエンペラー（牡3・栗東・矢作芳人）現地時間9月27日（金）の調教エーグル調教場（芝周回コース）約6ハロン追い切り（ラファミリアとの併せ馬）C.デムーロ騎手【動画】シンエンペラー凱旋門賞へ向けて順調に調整中「重い馬場も大丈夫」C.デムーロ騎