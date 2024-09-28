2回ヤクルト2死一、二塁、サンタナが左越えに3ランを放つ＝神宮ヤクルトが4連勝で最下位を脱出。二回に長岡の適時打とサンタナの3ランで4点を先取し、五回と七回に加点して突き放した。山野が5回2失点で3勝目。阪神は3連敗。先発ビーズリーが序盤に崩れ、打線は4安打に終わった。