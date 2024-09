アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが28日、埼玉県・戸田市文化会館で『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』を開催。本ツアーでは全国12カ所、15公演を開催。グループ史上最大規模の全国ホールツアーになっており、追加公演を除くすべての公演のチケットが完売している。【写真】さいたまスーパーアリーナでのライブ開催に驚くFRUITS ZIPPER4月に発売した1stアルバムのアートワークで“NEW KA