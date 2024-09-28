ネットワークプリメインアンプ「MODEL 60n」 マランツは、ネットワークプリメインアンプ「MODEL 60n」がRoon Readyに対応したと発表した。ファームウェアを最新バージョンにアップデートすることで利用可能になる。 デノンやマランツ製品のRoon Ready対応は8月にも行なわれており、マランツの製品ではMODEL 60nも含め、以下のモデルがRoon Readyに対応している。 【マランツのRoon R