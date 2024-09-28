2022年10月、ゴッホの絵画「ひまわり」にトマトスープをかけた活動家ら＝ロンドン（JustStopOil提供・ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】過激な抗議行動を繰り返す環境活動団体「ジャスト・ストップ・オイル」のメンバー3人が27日、英ロンドンの美術館、ナショナル・ギャラリーで、ゴッホの「ひまわり」にスープとみられる液体をかけ、逮捕された。英メディアが報じた。作品はガラスで保護されており、無事だった。同団体の