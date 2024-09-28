7回、2点二塁打を放ち、ポーズを決める巨人・岡本和＝マツダ巨人が快勝で3連勝を飾った。1―1の六回に岡本和の適時二塁打と小林の適時打で2点を勝ち越し。七回も岡本和の2点二塁打などで3点を加えた。菅野は制球良く緩急を使い、8回1失点で15勝目を挙げた。広島は森下が10敗目。