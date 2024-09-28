【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・ヤフーレ―巨人・グリフィン（１８時・神宮）◆阪神・才木浩人―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・甲子園）◆広島・常広羽也斗―中日・高橋宏斗（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―ソフトバンク・前田純（１３時・エスコンＦ）◆楽天・滝中瞭太―オリックス・宮城大弥（１３時・楽天モバイル）◆西武・与座海人―ロッテ・小島和哉（１４時・ベルーナ