自民党の党役員人事に関連して、高市早苗経済安全保障相（63）が、石破茂新総裁（67）側から打診された党総務会長就任を固辞したことが28日わかった。石破氏は総裁選で決選投票まで競り合った高市氏を重要ポストに起用することで結束を図る考えだったが、党内融和は容易ではなさそうだ。【写真】石破総裁が誕生した逆転劇の要因「結局、岸田だ」高市陣営は恨み節高市氏は奈良県出身で衆院当選9回。松下政経塾、米国議会勤務