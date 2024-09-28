◇セ・リーグ巨人8−1広島（2024年9月28日マツダ）就任1年目の阿部慎之助監督（45）率いる巨人が前年4位から巻き返し、2020年以来4年ぶり39度目（1リーグ時代を含めると48度目）のリーグ優勝を果たした。V奪回に成功した巨人の戦いぶりをデータで振り返る。（記録課・志賀喜幸）☆球団6人目の新人監督V新人監督の胴上げは、今季の小久保監督（ソ）に次ぎ22人目。巨人では02年原辰徳監督以来22年ぶり6人目で、前年Bク