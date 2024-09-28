2024年9月30日から、新たなNHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『おむすび』の放送がスタート。平成生まれのヒロイン・米田結を橋本環奈さんが務め、栄養士として人の心と未来を結んでいく姿が描かれます。毎回視聴率や放送内容に注目が集まる朝ドラ。果たして、『おむすび』はどんなドラマになるのでしょうか？今回は、放送が直前に迫った『おむすび』について、見どころや魅力を解説します。橋本環奈が主演を務める『おむすび』っ