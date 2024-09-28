◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節神戸１―０浦和（２８日・ノエビアスタジアム神戸）神戸がリーグ戦５連勝で首位・広島に勝ち点１差で２位に浮上した。３位・町田とは勝ち点差２とした。前半１６分、右ＣＫからＤＦ初瀬亮のクロスに元日本代表ＭＦ武藤嘉紀が頭を合わせ、先制ゴール。２戦連発で昨季の１０ゴールを上回る１１得点でチームトップに立った。１点リードの前半３２分にはＦＷ宮代大聖がＰＫを外し、好機で追加点