◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節広島―町田（２８日・Ｅピース）Ｊ１は９試合が行われ、首位の広島は今夏加入した広島の元ポルトガル代表ＦＷパシエンシア（３０）の先制ゴールなどで、勝ち点で並んでいた２位町田に２―０と勝利し、首位をキープした。これで１０戦負けなし（９勝１分け）とし、１５年以来４度目のリーグ優勝へ前進した。３度のＪ１優勝経験を誇る広島が、Ｊ１初昇格初優勝を狙う町田に力の差を見せつけた