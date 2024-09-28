◇男子テニス木下グループ・ジャパン・オープン第4日（2024年9月28日有明テニスの森公園）車いすの部準決勝でパリパラリンピック覇者の小田凱人（18＝東海理化）が真田卓（39＝TOPPAN）に6―2、6―1で快勝し、2年連続2度目の優勝に王手をかけた。ケガによる棄権で消滅したダブルスの試合に代わり、急きょ会場がセンターコートに変更。大観衆の前で3年連続の決勝進出を決め「たくさんの方々がいるのを見てめっちゃテンショ