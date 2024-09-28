秋場所で2度目の優勝を果たした新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）と十両・欧勝海（23＝鳴戸部屋）が28日、新潟県糸魚川市の糸魚川駅で行われた「えちごトキめき鉄道」のラッピング車両お披露目セレモニーと、道の駅「マリンドリーム能生」の開館35周年記念イベントに出席した。海洋高出身の欧勝海は、石川県津幡町出身の同郷でもある大の里の1学年後輩にあたる。秋場所では優勝パレードの旗手を務め「こんな経験はめったにで