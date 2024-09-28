9月28日（土）、Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務めるラジオ番組『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送・毎週土曜日20時～）が放送。 漫画家の赤坂アカがゲストに登場し、漫画家としての仕事と原作者としての仕事の違いについて赤坂が語ってくれた。 -赤坂「漫画家の赤坂アカと絵描きの赤坂アカがまた存在する」- 赤坂アカは2011年から漫画家としてデビュー。その後2015年