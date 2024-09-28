【モデルプレス＝2024/09/28】2024年夏に5大都市Zeppツアーと幕張メッセワンマンを成功させたアイドルグループ・iLiFE!に、新メンバーとして、元ZOCの鎮目のどか改め、那蘭のどか（なら・のどか）の加入が発表された。【写真】那蘭のどか、ミニ丈から美脚輝く◆那蘭のどか（鎮目のどか）、iLiFE!に電撃加入那蘭は2021年、アイドルグループ・ZOCに当時15歳の最年少メンバーとして加入し、2024年3月に活動を終了。2024年は単独で「週