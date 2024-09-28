大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月27日（金）（日本時間28日）MLB コロラド・ロッキーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠クアーズ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 昨日パドレスとの直接対決を制して3年連続の地区優勝を果たしたドジャースはレギュラーシーズン最終カードとなる敵地ロ