広島が前半２得点。立ち上がりにパシエンシアが先制点を決め、２０分すぎには中野のクロスに加藤が合わせて追加点。細かくつないで相手守備の隙を突いた。町田は前半、高い位置でボールを奪えず、後半は相手ＧＫの好守に阻まれ無得点。