◇明治安田J1リーグ第32節神戸1―0浦和（2024年9月28日ノエスタ）神戸が22年シーズン以来2年ぶりのリーグ5連勝で、町田と入れ替わって2位に浮上。残り6試合で首位・広島との勝ち点1差をキープした。前半45分間は文句なしのデキだった。11分にDF初瀬亮のCKをFW武藤嘉紀が今季11得点目となる先制ヘッド。強みの「攻撃→守備」の鋭い切り替えで何度もボールを回収し、遅効と速効を使い分けて浦和をほんろうした。32分にFW宮