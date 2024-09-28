2024年9月27日現在、ファッションブランド「INGNI」ではAUTUMN FAIRを開催しています。10月1日24時までの期間、300点以上のアイテムがお得な価格でゲットできます。今回は3000円以内で買える編集部注目のアイテムを紹介します。カジュアルにもキレイめにも使える・ハイネック袖口配色ニット（3190円→2189円）コンパクトで程よいフィット感がスタイルアップを狙える、秋冬の定番トップス。首元と袖口がバイカラーになった、さりげ