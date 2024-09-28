（東京中央社）東京の六本木地区で27日、アートイベント「六本木アートナイト2024」が開幕した。特定の国・地域に焦点を当てた新設プログラム「RAN Focus」で台湾が紹介され、7組のアーティストがインスタレーションや映像、ダンスなどを通じて台湾文化の多様性をアピールしている。同プログラムは森美術館と台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）台湾文化センターの協力を得て実現した。六本木アートナイト実行委員長を務める同