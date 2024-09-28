プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」9月27日の第1試合に、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が日をまたいで連投。早くも今期3試合目の出場となったが、実はこの連投、急遽決まったもの。試合直前、カメラマンに向けて「ヤバい人がいたんですよねー」と理由を語ると、それを聞いたカメラマンが「どこを切っても堀慎吾」という名言を残し、周囲を爆笑させた。【映像】カメラマンのひとことにサクラナイツ爆笑岡田は