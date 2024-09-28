女優の桜井ユキ（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「虎に翼」を振り返り、思いをつづった。伊藤沙莉が演じたヒロイン・猪爪寅子の明律大学女子部の同級生・桜川涼子役で美しく凛とした印象的な演技を披露した桜井。「虎に翼、無事最終回を迎えましたご視聴ありがとうございました」と感謝をつづり、「一視聴者としても毎話が待ち遠しく朝の楽しみであり様々な登場人物の人