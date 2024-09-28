ロンドンに本社を置く『INEOS』の会長であり、マンチェスター・ユナイテッドのトップに立つジム・ラトクリフ氏。彼が共同オーナーとなってからは次々に組織改革が行われており、最高経営責任者にはマンチェスター・シティからオマール・ベラダ氏を引き入れた。そんな新CEOは本拠地であるオールド・トラッフォードで会議を開き、今後について話し合ったと『Daily mail』が報じている。ベラダ氏はクラブスタッフ対し「プロジェクト15