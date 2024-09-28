東京六大学野球の秋季リーグが神宮であり、慶大は明大と3―3で引き分けた。プロ野球西武などで活躍した清原和博さんを父に持つ清原正吾（4年、慶応）が、敗北寸前の九回2死にリーグ初本塁打となる同点ソロを放った。【写真】清原一家が再び鍋を囲むまで「ごめん」と泣いた父、長男の決意慶大は今季、開幕カードの立大戦で1勝2敗。清原は3試合で打点ゼロだった。「自分の仕事ができず悔しい」とこぼしていた。4番としての気