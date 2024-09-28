国民スポーツ大会（国スポ）は28日、佐賀県神埼市などで会期前の各競技が行われ、剣道少年男子は佐賀が決勝で福岡を破って31年ぶり2度目の優勝を飾った。同少年女子決勝は福岡が青森を下し、34年ぶり2度目の優勝を達成した。今年から新設された最優秀選手賞には、男子が佐賀の笹川大心（敬徳高3年）、女子は福岡の橋本陽菜（中村学園女子高3年）がそれぞれ選ばれた。地元開催の重圧をはねのけて少年男子の頂点に立った。4試合