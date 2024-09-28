【J2第33節】(白波スタ)鹿児島 3-0(前半1-0)水戸<得点者>[鹿]有田稜(43分)、戸根一誓(47分)、鈴木翔大(90分+3)<退場>[鹿]田中渉(60分)<警告>[鹿]田中渉2(51分、60分)、井林章(80分)、星広太(83分)主審:吉田哲朗