【J2第33節】(国立)清水 1-1(前半0-0)横浜FC<得点者>[清]宮本航汰(74分)[横]ジョアン・パウロ(56分)<警告>[清]西澤健太(27分)、カルリーニョス・ジュニオ(82分)[横]ジョアン・パウロ(45分)、ユーリ・ララ(80分)主審:西村雄一├J2史上最多55598人集結の“国立頂上決戦”、首位清水vs2位横浜FCは両者譲らずドロー!├「今年取り組んでいた」左足クロス結実!! 隠れた駆け引きも光った横浜FC中野嘉大、首位決戦ドローに悔し