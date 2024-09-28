【J3第30節】(アシさと)今治 3-1(前半0-0)八戸<得点者>[今]ウェズレイ・タンキ3(52分、76分、81分)[八]安藤由翔(71分)<警告>[今]ウェズレイ・タンキ(41分)主審:佐々木慎哉