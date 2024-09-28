【J1第32節】(日産ス)横浜FM 1-3(前半1-1)FC東京<得点者>[横]アンデルソン・ロペス(4分)[F]岡哲平(19分)、俵積田晃太(60分)、仲川輝人(89分)<警告>[F]荒木遼太郎(24分)観衆:28,601人主審:川俣秀└今節はゴールで吠えたDF岡哲平!! FC東京が果敢なプレスでカウンター大量発動、横浜FMに逆転勝利して3連勝