[9.28 J1第32節 横浜FM 1-3 FC東京 日産ス]J1リーグは28日に第32節を開催した。FC東京は主将のMF小泉慶が欠場する中、果敢なプレスでチャンスを作ると横浜F・マリノスに3-1で逆転勝利を収めて今季2度目の3連勝となった。横浜FMは3連敗を喫している。先制は横浜FM。前半4分、前節負傷交代も先発入りしたMF天野純がGK野澤大志ブランドンのキックを中盤でカットする。FWエウベル、MF喜田拓也、FWアンデルソン・ロペス、エウベルと