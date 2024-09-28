総裁就任決定でみせた石破茂氏の “にんまり顔”（写真・長谷川 新）9月27日、決選投票にまでもつれ込んだ自民党総裁選で、高市早苗氏を下して第28代総裁に選出された石破茂氏。10月1日に首相指名されるとみられており、「石破総理」誕生の日も近い。そんな石破氏について、自民党の元重鎮はどのような評価を下すのか――。かつて、小泉純一郎氏、加藤紘一氏とともに「YKK」と呼ばれた盟友関係の一角を担い、「小泉改革」を支