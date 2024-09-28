中国有人宇宙プロジェクト弁公室が初公開した月面用の宇宙服＝28日、中国重慶市（新華社＝共同）【北京共同】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は28日、月面用の宇宙服の外観デザインを初公開し、名称を一般公募すると発表した。新華社電が報じた。習近平指導部は「宇宙強国」を掲げ、2030年までに初めての中国人の月面着陸を目指している。宇宙飛行士訓練センターによると、月面用の宇宙服は20年に研究開発を始めて以降、月の複