【モデルプレス＝2024/09/28】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4（Amazon Prime Videoにて独占配信）に出演していた鍼灸師の藤原望未が27日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の指名料について説明した。【写真】藤原望未、夫との密着ウエディングフォト◆「バチェラー4」藤原望未、“男性のみ指名料4万円”理由を説明藤原の務める鍼灸院の予約サイトにて、他のスタッフは男女ともに一律料金であ