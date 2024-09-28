２８日未明群馬県桐生市で火事があり、住宅３棟と倉庫１棟が全焼し、２人が病院に運ばれました。 警察によりますと２８日午前２時３０分ごろ、桐生市広沢町間ノ島で「外を見たら炎が上がっている」と、近所に住む人から消防に通報がありました。 この火事で渡邉仁子さん８４歳方の木造平屋建ての住宅が全焼し、火は付近にも燃え広がりました。火事は午前７時前に鎮火しましたが、３世帯の住宅あわせて３棟と倉庫１棟が全焼し、工