不明者の捜索が続く石川県輪島市の塚田川の河口付近＝28日午前記録的豪雨で堤防が決壊した町野川など、石川県輪島市、珠洲市の7河川の被害状況を調査した国土交通省の緊急災害対策派遣隊（TEC―FORCE）は28日、1月の能登半島地震で地盤が変化し、被害が拡大した可能性があると明らかにした。今後、詳しく分析し、結果を県に報告する。国交省によると、地震で地盤が変化し、氾濫しやすくなったり、土砂崩れが起きやすくなったり