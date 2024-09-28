3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月16日（月・祝）の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森が「28歳の抱負」を語りました。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴――番組の前半では、藤澤と若井がそれぞれが思う「大森のすごいところ」を発表。1つ目は若井の「体幹がすごい！」。2つ目は藤