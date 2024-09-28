俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。9月18日（水）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。7月7日（日）〜9月14日（土）におこなわれた宮世琉弥ファンクラブイベントツアー「宮SUMMER 2024 “りゅびとらべる”」（開催地：沖縄、福岡、新潟、兵庫、北海道）を振り返りました。パ